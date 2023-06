Florida, USA: Mann schießt 30 Mal auf Poolreiniger – ganz legal

Es begann als gemütlicher Filmabend und endete mit einer Salve von Gewehrschüssen und einem leicht verletzten Poolreiniger. Der 57-jährige Bradley Hocevar und seine Frau, die 43-jährige Jana Hocevar, sahen sich am Abend des 15. Juni in ihrem Haus in Dunedin einen Film an. Da hörte die Frau Geräusche und sah draußen auf der Terrasse einen Mann beim Schwimmbecken.