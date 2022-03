Mitten in Wien : Mann schießt Ex-Freundin und sich in den Kopf

Ein 53-jähriger Mann hat in Wien eine 48-jährige Frau getötet und sich selbst schwer verletzt. Als Motiv wird Eifersucht angenommen.

Mitten in Wien hat ein Mann seiner Ex-Freundin und dann sich selbst in den Kopf geschossen. Wie die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, starb die Frau einige Stunden nach der Tat im Krankenhaus. Der Mann befand sich in einem sehr kritischen Zustand.