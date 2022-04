Pescara, Italien : Mann schießt Kellner nieder, weil er zu lange auf zweiten Gang warten musste

Offenbar weil er mit der Leistung des Kellners unzufrieden war, gab ein Mann in einem Restaurant mitten in Pescara mehrere Schüsse auf einen Servicemitarbeiter ab. Der junge Mann wurde schwer verletzt.

Zur Mittagszeit hallten am Sonntag Schüsse über die Piazza Salotto in Pescara an der italienischen Adria. Sie kamen aus einem Restaurant mit Bar, wurden von einem Gast abgefeuert und trafen einen 23-jährigen Servicemitarbeiter, der nun auf der Intensivstation liegt.