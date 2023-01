Los Angeles : Mann schießt mit Gewehr um sich und tötet mehrere Menschen

In einen Vorort von Los Angeles sind laut Medienberichten mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ am Sonntag).

In in Monterey Park soll ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich geschossen haben.

Am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest sind im Großraum Los Angeles laut Medienberichten zahlreiche Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die «Los Angeles Times» schrieb, es habe laut Polizeifunk auch mehrere Tote gegeben. Augenzeugen zufolge schoss ein Mann mit einem automatischen Gewehr um sich.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ am Sonntag) in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien.