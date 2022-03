Wert von 739.000 Dollar : Mann schmuggelte über Jahre 1700 lebende Reptilien am Körper in die USA

Die US-Grenzbehörden haben einen Kalifornier festgenommen, der am Körper versteckt rund 60 Schlangen, Eidechsen und sogar kleine Krokodile mitführte. Nun wurde klar, dass Jose Manuel Perez (30) den Schmuggel über Jahre betrieb.

Ein Mann aus Südkalifornien soll seit 2016 mehr als 1700 Reptilien in die USA geschmuggelt haben, darunter Jungkrokodile und Skorpion-Krustenechsen. Jose Manuel Perez (30) sei am 25. Februar bei der Einreise aus Mexiko am Grenzübergang San Ysidro festgenommen worden, teilten die US-Behörden am Donnerstag mit. Grenzschutzbeamte hätten etwa 60 Eidechsen und Schlangen in kleinen Beuteln gefunden, die der Mann in seiner Jacke, den Hosentaschen und in der Leistengegend unter der Hose verborgen habe.