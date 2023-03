Großbritannien: Mann spendet seiner Frau Niere – und erfährt, wie nahe er ihr wirklich steht

Sie waren bereits sechs Jahre verheiratet, als ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde. Kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes wurde die Frau krank und war dringend auf eine Nierentransplantation angewiesen. So erzählt es ein Mann laut dem «Daily Star» in seinem Reddit-Post.

«Wir haben uns bei Verwandten erkundigt und keiner war ein Match oder ein geeigneter Spender». Daraufhin habe er sich entschieden, sich selbst testen zu lassen, um herauszufinden, ob er als Spender infrage käme. Einige Tage später sei er darüber informiert, dass er ein Match sei – dass sich seine Niere also für eine Transplantation eigne.

«Ungewöhnlich hohen Übereinstimmungsprozentsatz»

Was würdest du in dieser Situation machen?

Nach weiteren Tests sei ihm gesagt worden, er habe einen «ungewöhnlich hohen Übereinstimmungs-Prozentsatz» mit seiner Partnerin. Als er fragte, was das zu bedeuten habe, kam er nach kurzer Zeit selbst auf die Antwort: Der Mann ist wohl ein Halbbruder seiner Ehefrau. «Wir sind verwandt – nein, ich mache keine Witze. Ich weiß nicht, was ich in Zukunft tun soll, aber ich weiß, dass es falsch sein könnte. Sie ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder.»