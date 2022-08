Deutschland: Mann sticht 81-Jähriger mit Messer in Rücken und verletzt sie lebensgefährlich

In Mülheim an der Ruhr verletzte ein Niederländer eine 81-Jährige bei einer Messer-Attacke schwer. (Symbolbild)

In Mülheim an der Ruhr, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist eine 81-Jährige auf offener Straße mit einem Messer attackiert worden. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Essen am Donnerstag mitteilte. Demnach hielt sich die Seniorin am Mittwochmittag an einem Kiosk auf und sprach mit einem Nachbarn.