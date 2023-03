Metz : Mann sticht Frau vor Kathedrale nieder

In Metz hat ein Mann vor der Kathedrale im Zentrum der Stadt eine Frau niedergestochen. Es handele sich um eine schreckliche Tat am Internationalen Frauentag, sagte Bürgermeister François Grosdidier am Mittwoch. Bei dem Angreifer soll es sich um den Partner der Frau gehandelt haben, berichtete der Sender France Info mit Verweis auf die Ermittler. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Mann wurde festgenommen. «Diese Tragödie erinnert uns einmal mehr an die schreckliche Realität, die von denjenigen geschaffen wird, die sich das Recht anmaßen, über das Leben und die Freiheit von Frauen zu verfügen», sagte der Bürgermeister.