Innere Blutungen : Mann stirbt nach bösem Streich seiner Kollegen

Ein fieser Scherz auf dem Arbeitsplatz hat ein tödliches Ende genommen. Einem 40-jährigen Arbeiter aus Indien wurde eine Luftpumpe in den Hintern gerammt.

In einer Sperrholzfabrik in einem Stadtteil von Neu-Dehli hat am vergangenen Donnerstag ein dummer Jungenstreich tödlich geendet. Der Getötete, ein 40 jähriger Arbeiter namens Ravindra Kumar, wurde laut der Times of India nicht zum ersten Mal zum Opfer des Spotts seiner Kollegen. Zuletzt sei der Grund für die Häme seine zerschlissene Hose gewesen. Als sich der Mann bückte, um etwas aufzuheben, habe ihm einer seiner Kollegen eine Kompressor-Luftpumpe direkt in den Anus gerammt und das Gerät betätigt.