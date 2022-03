Todesursache unklar : Mann stirbt nach Gerangel im Supermarkt

KAISERSLAUTERN – Zwei Supermarktmitarbeiter halten einen Mann fest, weil er etwas geklaut haben soll. Ein Kunde will helfen. Wenig später ist der mutmaßliche Ladendieb tot.

Ein Ladendieb in Kaiserslautern überlebte eine Auseinandersetzung mit einem Ladendetektiv nicht.

Nach einem Gerangel in einem Supermarkt im Stadtgebiet von Kaiserslautern ist ein 58 Jahre alter Mann tot zusammengebrochen. Das teilte der leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring am Montag mit. Demnach hatten zwei Mitarbeiter des Supermarktes und ein Kunde den Mann aus Schopp am Freitagabend angesprochen, weil er eine Packung Tabak nicht bezahlt haben soll.