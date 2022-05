Mannheim : Mann stirbt nach Polizeikontrolle – LKA ermittelt

Medizinischer Notfall oder Polizeigewalt als Todesursache? Nach einer Kontrolle durch Polizisten in Mannheim stirbt ein Mann im Krankenhaus. Videoaufnahmen machen den Fall zum deutschlandweiten Aufreger. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermitteln.

Blumen liegen an dem Ort, an dem der Mann verstarb. Daneben steht ein Pappschild mit der Aufschrift «Und schon wieder ein toter Migrant durch die Polizei...».

Die Spurensicherung arbeitet am Tatort, an dem ein Mann nach einer Polizeikontrolle gestorben ist.

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg hat die Ermittlungen zu einem Polizeieinsatz in Mannheim übernommen, nach dem ein Mann gestorben ist. Zwei Beamte hatten den 47-Jährigen am Montag nach LKA-Angaben gegen Mittag in der Nähe des Marktplatzes überprüft. Er habe sich gegen die Kontrolle zur Wehr gesetzt und sei daraufhin von den Polizisten überwältigt worden, hieß es. Im Internet kursierten später Videos, auf denen zu sehen sein soll, wie ein Beamter auf den Kopf des Mannes einschlägt.