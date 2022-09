Mann stößt auf menschliches Skelett

In der Gemeinde Üttfeld, in der Nähe von Trier hat am vergangenen Mittwoch ein Mann im Keller eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens Teile eines menschliches Skeletts entdeckt. Der Mann war auf der Suche nach seine entlaufenen Katze, als er die Überreste in dem Kartoffelkeller des unbewohnten Anwesens fand. Bislang konnte noch keine Aussage zur Todesursache oder Identität des Skeletts gemacht werden.