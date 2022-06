Luxemburg : Einbrecher will fliehen und stürzt aus dem dritten Stock

LUXEMBURG-STADT – Am Mittwochabend ist ein mutmaßlicher Einbrecher in der Rue Bender aus dem dritten Stock des Hauses gestürzt. Er hatte versucht, einer Polizeistreife zu entkommen.

Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen mittelt, hat eine Streife einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer tat ertappt. Beim Versuch den Polizeibeamten zu entkommen, ist der Mann aus dem dritten Stock des Hauses in Luxemburg-Stadt gestürzt – zunächst auf ein Vordach, dann auf den Boden. Er wollte den Tatort entlang der Fassade verlassen. Die Versuche der Beamten den Mann bei seinem Unterfangen zu hindern, seien gescheitert, so die Polizei.