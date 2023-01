Montara USA : Mann stürzt Tesla absichtlich über 76 Meter hohe Klippe – Kinder überleben

Aus dem Wagen gerettet werden neben dem Fahrer zwei Kinder und eine weitere erwachsene Person. Dass sie überleben, bezeichnet ein Vertreter der Feuerwehr als Wunder.

Der Verdächtige, die Frau, ein siebenjähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge überlebten, als das Auto eine berüchtigte Klippe nahe einer als «Teufelsrutsche» bekannten Stelle am Pacific Coast Highway hinabstürzte. Facebook

Ein Tesla-Fahrer in den USA soll sein Auto mit zwei Kindern und einer Frau an Bord absichtlich von einer Klippe gesteuert haben. Die Kinder und die 41-jährige Frau wurden schwer verletzt, auch der ein Jahr ältere Verdächtige wurde im Spital behandelt. Er wurde unter Verdacht des versuchten Mordes und der Kindesmisshandlung festgenommen, wie die kalifornische Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte.

Nach seiner Entlassung aus dem Spital sollte er in ein Gefängnis gebracht werden. Es war zunächst unklar, ob der Mann einen Anwalt hat. Ermittler der Autobahnpolizei hätten die Nacht hindurch an dem Fall im Norden des US-Staats gearbeitet, Zeugen befragt und vor Ort Beweise gesammelt, hieß es in einer Mitteilung. Auf dieser Basis seien die Ermittler zu der Annahme gelangt, dass es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt habe.

Der Verdächtige, die Frau, ein siebenjähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge überlebten, als das Auto eine berüchtigte Klippe nahe einer als «Teufelsrutsche» bekannten Stelle am Pacific Coast Highway hinabstürzte, die für tödliche Zwischenfälle bekannt ist. Die Altersangaben stammten aus Gerichtsakten, die in einer Nachrichtensendung des Senders CBS zitiert wurden. Zuvor war von einem vierjährigen Mädchen und einem neunjährigen Jungen die Rede gewesen.

Tesla stürzte 76 Meter in die Tiefe

Es war zunächst unklar, ob es sich bei allen vier um Mitglieder derselben Familie handelte. Eine Mitteilung eines Spitals in Los Angeles, in dem der Verdächtige als Arzt arbeitet, deutete jedoch darauf hin, dass sich Mitglieder seiner Familie in dem Auto befanden.

«Das Providence Holy Cross Medical Center ist zutiefst betrübt, von einem Verkehrszwischenfall zu erfahren, an dem einer unserer Ärzte und seine Familie beteiligt waren», hieß es in der Mitteilung, über die der Sender KABC-TV berichtete. Man werde sich nicht weiter äußern, erklärte das Spital und verwies auf die noch laufenden Ermittlungen.

Der Tesla stürzte den Angaben zufolge mehr als 76 Meter in die Tiefe. Es hatte den Anschein, dass das Auto sich mehrfach drehte, bevor es auf den Rädern landete und sich nur wenige Meter von der Brandung entfernt an der Klippe verkeilte, wie Brian Pottenger, ein Vertreter der Feuerwehr, sagte. «Wir rücken immer wieder wegen über die Klippe gefahrener Autos dorthin aus und sie (die Insassen) leben nie. Das war ein absolutes Wunder», sagte er. An der Stelle, wo der Wagen über die Klippe gefahren sei, gebe es keine Leitplanke, erklärten Behördenvertreter. Der aufwendige Rettungseinsatz dauerte mehrere Stunden.