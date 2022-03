Belgien : Mann tötet Ex-Lehrerin mit über 100 Messerstichen, weil sie ihn «erniedrigte»

Ein stark christlich geprägter Mann konnte seine Schulzeit als Kind nicht hinter sich lassen. Weil er sich von seiner damaligen Lehrerin erniedrigt fühlte, beging er eine schreckliche Tat.

Ihre blutüberströmte Leiche wurde am 10. November 2020 in ihrem Haus in Herentals bei Antwerpen gefunden.

Der brutale Mord an der 59-jährigen Lehrerin Maria Verlinden vor 16 Monaten hatte in Belgien für Entsetzen gesorgt. Ihre blutüberströmte Leiche wurde am 10. November 2020 in ihrem Haus in Herentals bei Antwerpen gefunden, Medienberichten zufolge hatte der Täter 101 Mal mit dem Messer auf sie eingestochen. Da das Portemonnaie unberührt auf dem Esstisch lag, wurde ein Raubüberfall rasch ausgeschlossen.