Douvres : Mann tötet in Frankreich fünf Mitglieder seiner Stieffamilie

In Frankreich hat ein Mann fünf Mitglieder seiner Stieffamilie umgebracht. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Sicherheitskräfte töteten den Mann nach Verhandlungsversuchen in Douvres in der Nähe von Lyon.