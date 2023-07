Schweden : Mann trampelt auf Koran herum – Irak weist Botschafter aus

Erneut ist es in Schweden zu einer islamfeindlichen Aktion gekommen – in der Nähe der irakischen Botschaft trampelte ein Mann auf dem Koran herum. Irak weist den schwedischen Botschafter aus.

1 / 4 Salwan Momika versuchte am Donnerstag, einen Koran zu verbrennen – nicht unweit der irakischen Botschaft.

via REUTERS Er war schon Ende Juni durch eine ähnlich Aktion aufgefallen. Hier wird er von der Polizei vom Gelände geführt.

via REUTERS Seine umstrittene Aktion ist von der Meinungsfreiheit in Schweden gedeckt. AFP

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist bei einer islamfeindlichen Aktion in Stockholm ein Koran verunglimpft worden. Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, trampelte ein Mann am Donnerstag auf einer Grünfläche nahe der irakischen Botschaft auf einem Exemplar der Heiligen Schrift des Islams herum. Zu der geplanten Verbrennung kam es aber offensichtlich nicht: Abgewandt von Publikum und Kameras steckten zwei Protestteilnehmer den Koran nach diesen Angaben zwar an – das Feuer entzündete sich aber nicht richtig. Niemand beobachtete, dass der Koran verbrannte. Auf Bildern waren an dem Buch kleine Brandspuren zu sehen.

Die Aktion in Stockholm fällt in die muslimischen Neujahrsfeiern. Muslime weltweit feierten am Mittwoch den 1. Muharram und damit den Beginn des neuen Jahres. Noch vor der Aktion hatten Demonstranten die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt. Die irakische Regierung hatte am Donnerstag vorab gewarnt, die diplomatischen Beziehungen zu Schweden abzubrechen, sollte es zu der Koranverbrennung kommen. Am Nachmittag gab sie bekannt, dass der schwedische Botschafter ausgewiesen wird.

Nur zwei Teilnehmer – Gegendemonstranten überwiegen

An der umfassend von der Polizei abgesicherten Aktion beteiligten sich nur zwei Teilnehmer. Dafür hatten sich deutlich mehr Gegendemonstranten versammelt. «Du bist ein Hund», rief einer von ihnen laut TT in Richtung des Mannes, der auf dem Koran herumtrampelte. Dabei handelte es sich höchstwahrscheinlich um Salwan Momika, der Ende Juni einen Koran in der Nähe der Stockholmer Moschee angezündet hatte. Schwedischen Medienberichten zufolge ist er gebürtiger Iraker. Laut observers.france handelt es sich um einen Christen, der nach Schweden migriert ist.

Kritik an Religionen ist in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. Rechtsexperten im Land betrachten es jedoch als schwierige Frage, ob das Verbrennen einer heiligen Schrift Volksverhetzung darstellen könnte. Die schwedische Regierung betont dazu immer wieder, dass das, was erlaubt sei, nicht immer auch angemessen sei.