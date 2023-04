Kenia: Mann tritt bei Schachturnier als Frau an – und fliegt auf, weil er zu gut spielt

Stanley Omondi brauchte Geld, um seine Studiengebühren zu bezahlen. Seit seiner frühen Jugend spielt er gerne und gut Schach. So kam er auf die Idee, am Schachturnier Kenia Open anzutreten – doch weil ihm die Konkurrenz bei den Männern zu stark war, griff er zu einer List – und beschloss, bei den Damen teilzunehmen, wie die «Nation» berichtet. In der Open Section hätte ihm zwar ein höheres Preisgeld gewinkt, doch dieses war mit je sieben Großmeistern und sieben internationalen Meistern sowie weiteren Cracks eine Nummer zu groß für ihn.

Der 22-Jährige schlüpfte kurzerhand in einen Hijab, der seinen Kopf und sein Gesicht bedeckte und schrieb sich unter dem Namen Millicent Awuor als Frau am Turnier in Nairobi ein. In dessen Rahmen nahmen 444 Spielerinnen und Spieler aus 22 Ländern teil, das gesamte Preisgeld betrug 5,3 Millionen kenianische Schilling (etwa 35.000 Euro). Der junge Mann hatte es auf den Hauptpreis von 500.000 kenianischen Schilling abgesehen, umgerechnet etwa 3300 Euro. Um nicht als Mann erkannt zu werden, trug er zusätzlich eine Brille und sprach praktisch gar nicht: Beim Anmelden etwa schrieb er ohne ein Wort zu sagen bloß seinen Namen aufs Formular.