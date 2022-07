USA : Mann überfährt Familie, erschießt Vater und Kleinkind

Der abendliche Spaziergang einer Familie endete am Sonntag im US-Bundesstaat Montana in einem Blutbad. Auch ein 18 Monate altes Kind kam ums Leben.

Die Familie des getöteten David S. (l.) in glücklicheren Zeiten. Seine Schwester Christina (r.).

David S. (39) aus Syracuse, New York, hatte mit seiner Ehefrau Christy (40) und ihren drei gemeinsamen Kindern seine Schwester Christina S. (30) in der Ortschaft East Glacier Park besucht. Als sie gegen 21 Uhr gerade die Straße entlang spazierten, beschleunigte plötzlich ein Pick-up und steuerte direkt auf sie zu.

Was dann passierte, erschüttert zutiefst. Der Fahrer, Derick M. (37) aus Goldsby in Oklahoma, raste absichtlich mit seinem Wagen mitten in die Familie. Nachdem sein Toyota Tacoma wenige Meter weiter gegen einen Baum geknallt war, sprang er mit einer Schrotflinte bewaffnet aus dem Auto und eröffnete das Feuer auf seine Opfer.