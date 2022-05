Luxemburg : Mann überfällt junge Frau mit einem Messer

LUXEMBURG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll ein Mann in der Rue de Wiltz eine junge Frau mit einem Messer bedroht und diese dann ausgebraubt haben. Polizeiangaben zufolge befindet sich der mutmaßliche Täter auf der Flucht.

Am frühen Donnerstagmorgen soll ein Mann gegen 2.20 Uhr eine junge Frau in Bonneweg mit einem Messer bedroht und danach ausgebraubt haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll sich der Angreifer seinem Opfer von hinten genähert haben und die Frau am Hals gepackt haben.