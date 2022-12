Von Kreuzfahrtschiff gefallen : Mann überlebt 20 Stunden im offenen Meer und wehrt Haiangriff ab

Es hätte ein schöner, fünftägiger Familienausflug werden sollen, doch es endete beinahe in einer Katastrophe. Der 28-jährige James Grimes brach am Mittwoch vergangener Woche mit seiner Familie in New Orleans zu einer fünftägigen Kreuzfahrtreise auf.