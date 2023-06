Deutschland: Mann und Junge sterben bei Baggerunfall – zehn teils schwerverletzte Kinder

1 / 3 Im deutschen Toppenstedt im Bundesland Niedersachsen ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Screenshot/Google Maps Nach ersten Erkenntnissen befanden sich Personen in einem Käfig, der an einem Bagger befestigt war. Polizei Als der Käfig plötzlich abbrach, starben zwei Personen. Zehn weitere Kinder wurden teils schwer verletzt. imago/Ralph Peters

Bei einem Unfall während einer Ausfahrt mit einem Bagger sind in Toppenstedt (Landkreis Harburg) in Niedersachsen ein kleiner Junge und ein Mann gestorben . Zehn weitere Kinder wurden am Samstagabend zum Teil schwer verletzt, vier von ihnen mussten mit Helikoptern in Krankenhäuser gebracht werden, wie Mathias Wille, Sprecher der Kreisfeuerwehr Harburg, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach Angaben eines Notfallseelsorgers war das getötete Kind fünf Jahre alt.

Gitterbox an Radlader

Der Unfall ereignete sich während eines Zeltlagers, das Väter mit ihren Kindern im Kindergartenalter veranstaltet hatten. Dabei sei eine Gruppe «zur Belustigung» von einem Bagger über einen Feldweg gefahren worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Personen waren währenddessen in einer Art Gitterbox, die der Radlader nach oben gehoben hatte.

Bei einer Ausfahrt brach die Box ab und fiel auf den Boden. Das Gefährt soll jetzt näher untersucht werden, ein Gutachter sei vor Ort, sagte Wille. Über dem Gelände flog am Samstagabend eine Polizeidrohne. Der gestorbene Vater und das gestorbene Kind waren laut Feuerwehr nicht verwandt. Ob Kinder in Lebensgefahr sind, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

«Hier haben sich schreckliche Szenen abgespielt»

«Das ist immer die Horrorvorstellung, wenn Kinder betroffen sind. Hier haben sich schon schreckliche Szenen abgespielt. Eltern mussten daran gehindert werden, zur Unfallstelle zu laufen», berichtete Wille. Er könne sich an ein derartiges Unglück in der Gegend in den vergangenen 20 Jahren nicht erinnern.

80 Feuerwehrleute, 60 Rettungskräfte und 30 Polizisten waren im Einsatz. Der Radlader wurde für die Ermittlungen beschlagnahmt. Gegen den 44-jährigen Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Es würden zudem «routinemäßige» Untersuchungen auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen durchgeführt. Eine Drohne dokumentiere die Einsatzstelle aus der Luft, sagte Polizeisprecher Jan Krüger am Samstagabend am Unglücksort.

Gerissener Hydraulikschlauch

Laut Polizei ist das Unglück mutmaßlich durch einen gerissenen Hydraulikschlauch ausgelöst worden. Dadurch habe sich die Box vom Bagger gelöst und sei heruntergefallen.

Wie viele Personen an dem Zeltlager teilgenommen hatten, wurde zunächst nicht bekannt. Am Samstagabend waren noch einzelne Zelte auf der Wiese zu sehen, die der Gemeinde gehören soll. Es habe sich nicht um eine Kita-Veranstaltung gehandelt, sagte die stellvertretende Leiterin des Integrativen Kindergartens Toppenstedt am späten Samstagabend der dpa. Das Zelten sei privat organisiert worden.

Toppenstedt hat gut 2000 Einwohner und liegt rund 35 Kilometer südlich von Hamburg.