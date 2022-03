Mann verbrannt : Mann und Teenie stellen sich nach Schlägerei

LONGWY – Laut Medienberichten haben sich am Donnerstag zwei Männer der Polizei Nancy gestellt. Sie sollten am Wochenende einen Mann bei einer Schlägerei angezündet haben.

Nach der heftigen Schlägerei am Wochenende in Longwy bei der ein Mann mit Benzin übergossen und angezündet worden war, haben sich am Donnerstag nun zwei Männer der Polizei gestellt. Einer von ihnen ist erst 16 Jahre alt. Sie gingen auf die Polizeistation Nancy, wo sie verhaftet wurden.