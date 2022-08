Mexiko : Mann vergiftete Rettungshunde, weil ihr Bellen ihn störte – 10 Jahre Haft

Der Border Collie Athos half vor fünf Jahren bei Bergungsarbeiten nach einem Erdbeben mit 369 Todesopfern in Mexiko City.

Wegen der Tötung zweier Rettungshunde mit vergifteten Würstchen ist ein Mann in Mexiko zu einer Haftstrafe von mehr als zehn Jahren verurteilt worden. Eine Richterin habe am Dienstag (Ortszeit) in der Stadt Querétaro zudem entschieden, dass der Nachbar des Trainers von Athos und Tango eine Geldstrafe zahlen müsse, berichteten Medien. Der Mann kann demnach noch Berufung einlegen.