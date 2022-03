Luxemburg : Mann verletzt Opfer bei Diebstahlversuch mit Messer

LUXEMBURG-STADT – Beim Versuch eine Halskette zu stehlen, hat ein Angreifer sein Opfer mit einem Messer am Bein verletzt. Er flüchtete ohne Beute.

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag sein Opfer in der Avenue Monterey mit einem Messer am Bein verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, versuchte der Mann am Nachmittag gegen 17.30 Uhr dem Opfer die Halskette zu entreißen.