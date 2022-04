US-Hauptstadt Washington : Mann verletzt vier Menschen und tötet sich selbst

In einem wohlhabenden Quartier der US-Hauptstadt eröffnete ein Mann aus noch ungeklärten Gründen das Feuer. Als die Polizei in seine Wohnung eindrang, nahm er sich das Leben.

Getty Images via AFP/Kevin Dietsch

Getty Images via AFP/Chip Somodevilla

Schießerei in Washington: Die Polizei eskortiert Passanten in Sicherheit. (22. April 2022)

Ein bewaffneter Mann hat am Freitag in einem wohlhabenden Viertel der US-Hauptstadt Washington vier Menschen verletzt und sich anschließend selbst getötet. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Erwachsene mit schweren Verletzungen und eine Zwölfjährige mit einer leichten Schussverletzung ins Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Opfer konnte demnach vor Ort behandelt werden.

«Der Verdächtige, von dem wir glauben, dass er dafür verantwortlich ist, ist inzwischen tot», sagte der Washingtoner Polizeichef Robert Contee am Freitagabend auf einer Pressekonferenz. Der mutmaßliche Schütze habe sich das Leben genommen, als Polizeibeamte in eine Wohnung im fünften Stock eindrangen, in der er sich aufhielt.