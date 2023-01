Proteste gegen Rentenreform : Mann verliert Hoden bei Demo – Untersuchung gegen Pariser Polizei

Bei den Rentenprotesten in Paris sind die Polizei und Demonstranten aneinandergeraten. Wegen eines speziellen Falls ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.

In Paris ist gegen die geplante Rentenreform demonstriert worden.

Die Proteste gegen die Rentenreform vergangene Woche in Frankreich haben ein Nachspiel: Weil ein Demonstrant mutmaßlich durch den Knüppelschlag eines Polizisten einen Hoden verloren hat, schaltete sich nun die Pariser Staatsanwaltschaft ein. Sie leite eine Untersuchung wegen schwerer vorsätzlicher Gewalt durch eine Amtsperson ein, teilte ein Sprecher am Montag mit. Die Ermittlungen werden von der Aufsichtsbehörde der Polizei geführt. Der Fall hatte in Frankreich hohe Wellen geschlagen.