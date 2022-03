In Landau : Mann verschläft riesigen Wasserschaden

LANDAU - Während aus seiner Wohnung Sintfluten entfleuchten, schlief ein Mann tief und fest. Auch die Rettungskräfte bekamen ihn nicht wach.

Ein 42 Jahre alter Mann aus Landau hat einen sintflutartigen Wasserschaden in seiner eigenen Wohnung verschlafen. Das Wasser lief bereits durch das gesamte Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, als die Rettungskräfte am Samstagabend eintrafen, wie die Polizei in Landau am Sonntag mitteilte. Nachbarn hatten die Rettungsleitstelle verständigt, nachdem das Wasser aus der Wohnung im dritten Stock lief, der Bewohner aber die Tür nicht öffnete.