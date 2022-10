Luxemburg : Mann verschwindet und wird mit schweren Verletzungen gefunden

In Kopstal ist ein Mann von einer Veranstaltung verschwunden und Stunden später mit schweren Verletzungen auf einem Parkplatz aufgefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Montag, den 26. September. Sie sucht jetzt nach möglichen Zeugen.