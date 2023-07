Ehekrise?: Mann versteckt sich nach Streit mit Ehefrau zwischen Bahngleisen in Gebüsch

Nach einem Streit mit seiner Ehefrau hat sich ein Mann in Sachsen-Anhalt am Bahnhof von Halberstadt zwischen den Gleisen im Gebüsch versteckt. Wie die Bundespolizei Magdeburg am Montag mitteilte, hörten Beamten am Samstag mehrfach ein Rascheln aus den Büschen zwischen den Gleisen 1 und 1a. Dieses konnten sie zunächst nicht zuordnen, doch «als sie Nachschau hielten, kam ein Mann aus dem besagten Gesträuch», wie die Beamten erklärten.