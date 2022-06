Luxemburg : Mann versucht mit einem Messer bewaffnet ein Geschäft auszurauben

ASPELT – Am Dienstagnachmittag hat ein junger Mann im Süden des Landes den Versuch unternommen, ein Geschäft zu überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, soll der Beschuldigte den Ladenbesitzer mit einem Messer bedroht und den Inhalt der Kasse gefordert haben.

Am Dienstagnachmittag hat ein junger, vermummter Mann ein Geschäft in der Rue de Mondorf in Aspelt (Gemeinde Frisange) betreten, um den Kasseninhalt zu erbeuten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Police grand-ducale am Mittwoch hervor. Demnach soll der Beschuldigte unter Androhung von Gewalt und mit gezücktem Messer den Inhaber des Geschäfts zur Herausgabe des Kasseninhalts aufgefordert haben. Als jedoch weitere Kunden den Laden betraten, begab sich der Mann umgehend nach Draußen um zu flüchten. Nach Angaben der Polizei, wartete draußen ein weiterer Komplize des Täters, der den Tatverdächtigen auf seiner Flucht begleitete.