Unglück : Mann von Zug erfasst

BARTRINGEN - Ein Mann ist am Samstagmorgen im Bahnhof von Bartringen von einem Zug erfasst worden. Das Drama endete tödlich.

Ein Mann ist am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr von einem Schnellzug, der aus Belgien kam, am Ende des Bahnhofs in Bartringen erfasst worden und an seinen Verletzungen verstorben. Laut Polizei kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Die Bahnstrecke blieb bis 8 Uhr gesperrt.