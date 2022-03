Carjacking vereitelt : Mann vor seiner Garage mit einer Pistole bedroht

MAMER - Ein Autofahrer ist vor seiner eigenen Garage von einem Fremden mit einer Pistole bedroht worden. Der Unbekannte forderte die Autoschlüssel.

Ein Einwohner der Gemeinde Mamer ist am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr bei seiner Heimkehr vor seiner Garage in der Rue Gaaschtbierg von einem Unbekannten bedroht worden. Der Unbekannte stieg aus einem dunkelfarbigen VW Golf mit niederländischem Kennzeichen, von dem der Mann aus Mamer die letzten Kilometer seiner Fahrt verfolgt worden war. Dort erkundigte sich der Fremde in französischer Sprache erst nach dem Weg nach Arlon, bedrohte dann mit einer Pistole den Mann und verlangte die Herausgabe der Autoschlüssel.

Das Opfer versuchte, davonzulaufen, doch kam es dabei zu einem Gerangel. Beim Versuch, dem Täter die Waffe zu entreißen, wurde der Mann am Kopf sowie am Bein verletzt. Schlagartig ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit dem VW Golf, in dem drei weitere Personen saßen, in Richtung Route d'Arlon. Die Polizei ermittelt.