York : Mann wegen Eierwurfs auf König Charles festgenommen

Bei einem Besuch in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire wurden König Charles und seine Frau Camilla zur Zielscheibe eines Eierwerfers. Die Polizei habe umgehend eingegriffen und der Verantwortliche sei verhaftet worden.

Wegen eines Eierwurfs auf den britischen König Charles III. und Königsgemahlin Camilla (75) ist ein Mann Berichten zufolge in der nordenglischen Stadt York festgenommen worden. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch. Auf Fernsehbildern war der 73 Jahre alte Monarch auf einer abgesperrten Straße in der Altstadt von York zu sehen, zu seinen Füßen lag ein zerbrochenes Ei auf dem Pflaster.