«Wie Gott mich schuf» : Mann will high und nackt Kirche besuchen

Berauscht von Cannabis hat sich ein Mann in der Nacht auf Mittwoch im deutschen Bundesland Baden-Württemberg splitternackt auf den Weg in eine Kirche gemacht. Der 50-Jährige gab nach Auskunft der Polizei an, einen Joint geraucht zu haben und nun nackig, wie er geboren wurde, ins Gotteshaus zu spazieren. Die Polizei fand die Idee nicht so prickelnd und eine Streife brachte den Mann nach Hause.