Rheinland-Pfalz : Mann will Hund einfangen und versinkt im Schlamm

BIRKENFELD – Ungewöhnlicher Einsatz am Ostersonntag: Die Feuewrwehr hat einen Mann retten müssen, der bis zur Hüfte im Schlick eines trockengelegten Stausees feststeckte.

Ein Mann ist am Ostermontag in Oberhambach (Kreis Birkenfeld) bis zur Hüfte im Schlamm versunken, als er seinen Hund einfangen wollte. Der 57-Jährige konnte sich aus dem Schlick eines trockengelegten Stausees nicht mehr allein befreien, wie die Polizei am Morgen mitteilte.