Suchtbekämpfung: Mann will mit Rauchen aufhören und sperrt Kopf in Käfig

Ibrahim Yücel aus der Stadt Kütahya in der Türkei beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören, nachdem sein Vater an Lungenkrebs gestorben war. Wie den meisten Menschen fiel es ihm jedoch sehr schwer. Schon zu oft war er an diesem Vorhaben gescheitert. «Ich habe dutzende Male versucht, an besonderen Tagen wie unseren Hochzeitstagen, den Geburtstagen meiner Kinder, meinem eigenen Geburtstag und so weiter aufzuhören. Schließlich beschloss ich durch den Tod meines Vaters, der an Lungenkrebs starb, einen konkreten Schritt gegen das Rauchen zu unternehmen.»

Also machte er es unmöglich, eine Zigarette zu rauchen oder auch nur eine in den Mund zu bekommen – mit einer besonderen Maßnahme. In Anlehnung an die Motorradhelme, die Biker tragen, nahm er Kupferdraht und baute einen Käfig für seinen Kopf. Dann übergab er seiner Familie den Schlüssel, so dass er sich in einem schwachen Moment nicht selbst befreien könnte. «Ich wollte nicht so weitermachen. Eines Nachts hatte ich eine Erleuchtung und ich baute den Drahtkäfig.» Zuvor rauchte Yücel jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten.