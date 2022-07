Luxemburg : Mann wird an roter Ampel bestohlen

LUXEMBURG – Am Dienstagabend wurde einem Autofahrer die Armbanduhr von einem Unbekannten entwendet, als er gerade an einer roten Ampel Halt gemacht hat.

Am gestrigen Dienstagabend kam es in der Hauptstadt des Landes zu einem dreisten Raubüberfall, wie die Police Grand-Ducale am heutigen Mittwoch mittgeteilt hat. Demnach habe das mutmaßliche Opfer vor einer roten Ampel gewartet, als ein Unbekannter durch die offene Fensterscheibe nach seiner Armbanduhr griff. Nach erfolgreichem Diebstahl der Uhr, sei der Beschuldigte in einem kleinen weißen Pkw in unbekannte Richtung geflüchtet.