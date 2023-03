Hobbydetektiv : Mann wird im Fall Nicola Bulley festgenommen

Im Fall einer wochenlang vermissten Frau in England ist ein Mann festgenommen worden, weil er während der Suche nach der zweifachen Mutter Videos innerhalb eines Absperrbands der Polizei gemacht hatte. Das Material sei anschließend ins Internet hochgeladen worden, heißt es in einer Mitteilung der Lancashire-Police vom Mittwoch.

Die 45-Jährige war Ende Januar in ihrem ländlichen Heimatort in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire beim Ausführen ihres Hundes zunächst spurlos verschwunden. Sie wurde später tot in einem Fluss gefunden. Die Polizei hatte eine großangelegte Suche eingeleitet, die von Medien engmaschig begleitet wurde. Auch Privatpersonen beteiligten sich rasch an der Suche und dokumentierten ihre Aktivitäten teils im Netz.