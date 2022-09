Accra, Ghana : Mann wird im Zoo von Löwe getötet

Zu einem schrecklichen Unfall kam es in einem Zoo in Afrika als ein Mann plötzlich in ein Löwengehege sprang, um eines der Jungtiere zu stehlen.

Der Mann wollte eines von zwei weißen Löwenbabys aus dem Gehege stehlen. Dies bezahlte er mit seinem Leben. (Symbolbild) Uwe Anspach / dpa / picturedesk.com

Tragische Szenen spielten sich in Afrika in einem Tierpark in Accra ab: Ein unbekannter Mann sprang über einen sechs Meter hohen Maschendrahtzaun, in ein Löwen-Gehege, um dort eines von zwei weißen Löwenbabys zu stehlen. In dem Gehege anwesend waren ein großer Löwe, eine Löwin und die Jungtiere. Die Tierpfleger beobachteten noch, wie der Eindringling über den Zaun kletterte, doch sie konnten nichts mehr tun. Eine der beiden Großkatzen beschützte die Babys mit aller Härte und tötete den Mann.

«Der Eindringling wurde von einem der Löwen angegriffen und verletzt», gab die zuständige Forstkommission von Ghana bekannt. Der Mann starb noch im Gehege an seinen schweren Verletzungen. Man versuchte so schnell wie möglich den leblosen Körper wegzubringen, doch das gelang nur, als man die beiden Raubtiere und die Babys kurzzeitig in einen Käfig sperrte.

Die weißen Löwenbabys kamen erst im November 2021 zur Welt, diese Art ist so selten, dass sie von Wilderern seit Jahrzehnten immer wieder gejagt, getötet und verkauft werden. Die Polizei in Ghana ermittelt in dem Fall. Aktuell ist noch nicht klar, ob die Mutter-Löwin oder das Männchen den Eindringling getötet hat.