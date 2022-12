Wuppertal : Mann wird in Zug von 16-köpfiger Jugendgruppe überfallen

Kurz vor dem Wuppertaler Hauptbahnhof ist am Donnerstag ein 40-Jähriger in einem Regionalzug von mehreren Jugendlichen attackiert worden und daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden.

Am gestrigen Donnerstag ist in einem Regionalzug am Wuppertaler Hauptbahnhof ein Mann von mehreren Jugendlichen attackiert worden. Laut AFP teilte die Bundespolizei am Freitag mit, dass mehrere Täter aus einer 16-köpfigen Gruppe versucht haben, den Mann kurz vor Erreichen des Bahnhofs anzuspucken. Als dieser daraufhin aufgestanden sei, haben ihn die Jugendlichen attackiert. Als der Zug anhielt flüchtete die Gruppe aus dem Zug.