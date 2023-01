Paris : Mann wird nach Schlagstockeinsatz eines Polizisten entmannt

Einem 26-jährigen spanisch-französischen Ingenieur, der am Donnerstag bei einer Demonstration in Paris gegen die Rentenreform Fotos gemacht hat, musste nach einem Schlag mit einem Schlagstock durch einen Polizisten ein Hoden amputiert werden, wie seine Anwältin, die eine Klage einreichen wird, am Sonntag mitteilt. Auf Schnappschüssen und Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren ist zu sehen, wie ein Polizist einem am Boden liegenden Mann, der in einer Hand eine Kamera hält, mit einem Schlagstock in den Schritt schlägt und dann weitergeht.