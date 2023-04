Luxemburg: Mann wird nach sexueller Belästigung einer Minderjährigen festgenommen

Am Mittwochnachmittag hat ein sexueller Übergriff auf ein noch minderjähriges Mädchen die Police Grand-Ducale auf den Plan gerufen. Wie die Beamten am Donnerstag in einer Mitteilung schreiben, hat ein Mann während einer Zugfahrt zwischen der Hauptstadt und Petingen die Betroffene offenbar unsittlich berührt. Das Mädchen sei im Anschluss am Escher Bahnhof ausgestiegen, um – immer noch verfolgt von ihrem mutmaßlichen Peiniger – zu flüchten.