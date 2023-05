Nord-Luxemburg: Mann wird über sein Motorrad geschleudert und schwer verletzt

Am Donnerstagabend ereignete sich auf dem CR348 in Warken, nahe der Nordstad, ein schwerer Unfall, wie die großherzogliche Polizei am Freitagmorgen berichtet. Eine Gruppe von Motorradfahrern sei zwischen Burden und Warken unterwegs gewesen, als einer der Fahrer aus noch unbekannten Gründen mit seiner Maschine «an einem Kurvenausgang von der Fahrbahn auf den Grünstreifen geriet und gegen die Leitplanke prallte», heißt es in der Pressemitteilung.