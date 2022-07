Luxemburg : Mann wird von Polizei kontrolliert und verschluckt daraufhin Drogen

Am vergangenen Freitag war die großherzogliche Polizei in der Rue de Strasbourg auf einen Mann gestoßen, der sich verdächtig verhalten haben soll. Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten auf, dass der Mann offenbar mit Drogen befüllte Kügelchen in seinem Mund versteckt hielt. Das hat die Police Grand-Ducale am heutigen Montag in einer Pressemitteilung öffentlich gemacht. Demnach haben die Beamte den Mann dazu aufgefordert, den Inhalt seines Munde wieder auszuspucken. Doch entgegen der Forderung der Polizisten, schluckte der Verdächtige die Kügelchen runter – statt aus.