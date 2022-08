Deutschland : Mann wirft Gullydeckel auf Autobahn – Zwei Schwerverletzte

Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen nördlich von Hildesheim.

In der Nacht zum Samstag sind zwei Gullydeckel sowie Steine von einer Brücke aus auf die Autobahn A7 in der Nähe von Hildesheim geworfen worden. Einer der Deckel durchschlug die Windschutzscheibe eines Pkw, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Dabei wurden die beiden Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.