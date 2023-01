Franz-Josef-Strauss-Flughafen München : Mann wollte Ziegenfleisch samt Kopf über den Zoll schmuggeln

Ekelfund am Flughafen München: Ein 36-Jähriger aus Kamerun wollte insgesamt 16 Kilo Ziegenfleisch einschmuggeln – darunter Kopf und Magen. Das Fleisch war wie ein Geschenk verpackt.

Im Koffer eines Reisenden aus dem zentralafrikanischen Kamerun hat der Zoll am Münchner Flughafen 16 Kilogramm ungekühltes Ziegenfleisch entdeckt. Wie die Behörde am Freitag berichtete, führte der 36-Jährige in einem als Geschenk verpackten Karton auch den Schädel und den offen liegenden Magen des Tiers mit sich.