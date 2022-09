Verkehrsunfall in Niederanven: Mann wurde von Bus erfasst

Gegen 9.20 Uhr sei der Polizei heute Morgen ein Verkehrsunfall in der Rue du Golf in Senningerberg gemeldet worden. Demnach sei ein LKW-Fahrer, der für einen Moment an der Fahrbahn hielt, aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und von einem Bus angefahren worden. Der Bus sei aus entgegengesetzter Richtung gekommen und habe den Mann frontal erfasst.