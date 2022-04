Exhibitionismus : Mann zieht in Personalbüro blank

Ein 43-jähriger Deutscher stellte sich bei einem Personalvermittlungsunternehmen vor. Aus unbekannten Gründen entblößte sich der Mann. Er wurde deswegen per Strafbefehl wegen Exhibitionismus verurteilt.

Ende März begab sich ein 43-jähriger Deutscher gegen 8 Uhr in die Büroräumlichkeiten eines Personalvermittlers in der Ostschweiz. Dort sprach er kurz mit einer Angestellten. Diese übergab dem in Rumänien geborenen Mann eine Visitenkarte. Danach verließ der Mann den Raum. Die beiden sollten sich aber schnell wieder treffen. «Kurze Zeit später, als sich die Angestellte in das nebenliegende Beraterbüro begeben wollte, kam der Beschuldigte mit entblößtem Geschlechtsteil in der Hand die Treppe hoch und stellte sich bis rund einen Meter vor die Frau», heißt es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. Der 43-Jährige machte sich dabei an seinem Penis zu schaffen.