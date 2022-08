Thüringen : Mann zündet Haus an – 4 Tote, 21 Verletzte

Am Sonntag brannte ein Mehrfamilienhaus in Thüringen. Nun stellte sich ein Mann der Polizei.

Zunächst ging man davon aus, dass es sich bei dem Feuer um einen dramatischen Unfall handelt: In einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Kleinstadt Apolda brach am Sonntag ein Feuer aus. Rund 30 Bewohner standen hilferufend am Fenster, hatten wegen der Flammen keinen Weg nach draußen.